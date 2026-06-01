مراجعة علمية: عصير الجوافة قد يرفع مستويات الهيموغلوبين ويسهم في الحد من فقر الدم

لندن-إسلام آباد-سانا

توصل فريق بحثي دولي في مراجعة علمية حديثة إلى أن تناول عصير الجوافة قد يسهم في تحسين مستويات الهيموغلوبين لدى النساء والفتيات، ما يجعله خياراً غذائياً مساعداً في الحد من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

وذكر موقع “SciTechDaily” أمس الأحد، أن المراجعة، المنشورة في مجلة BMJ Nutrition, Prevention & Health العلمية، اعتمدت على تحليل نتائج 17 دراسة سابقة تناولت تأثير عصير الجوافة، سواء بمفرده أو إلى جانب مكملات الحديد، على مستويات الهيموغلوبين لدى النساء في مراحل عمرية مختلفة.

وأظهرت النتائج أن دمج عصير الجوافة مع مكملات الحديد كان أكثر فعالية في رفع مستويات الهيموغلوبين مقارنة بتناول مكملات الحديد وحدها، مع تسجيل تحسن ملحوظ لدى المشاركات في الدراسات.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج تعود إلى احتواء الجوافة على نسبة عالية من فيتامين “C”، الذي يعزز امتصاص الحديد في الجسم، إضافة إلى عناصر غذائية أخرى مثل فيتامين “A”، وحمض الفوليك والألياف الغذائية.

وأكد الباحثون أهمية إجراء المزيد من الدراسات السريرية طويلة الأمد للتحقق من الفعالية، وتحديد الاستخدام الأمثل لعصير الجوافة ضمن برامج الصحة العامة.

يذكر أن المراجعة أُجريت بواسطة فريق بحثي دولي متعدد الأسماء، ينتمي إلى عدد من الجامعات في باكستان والمملكة المتحدة، من بينها جامعة العلوم الصحية في لاهور، وجامعة كينغ إدوارد الطبية، وكلية الطب علامه إقبال، وجامعة سنترال لانكشاير البريطانية وغيرها.