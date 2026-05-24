الصين تطلق مهمة فضائية غير مسبوقة لتمهيد الطريق نحو الهبوط على سطح القمر

بكين -سانا

أطلقت الصين اليوم الأحد مهمة فضائية طموحة، بإرسال ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها “تيانغونغ” على متن المركبة “شنتشو-23″، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات بكين الفضائية وتمهيد الطريق لهبوط مأهول على سطح القمر بحلول عام 2030.



ونقلت وكالة رويترز عن وكالة الفضاء الصينية قولها في بيان: “إن عملية الإطلاق تمت بنجاح عبر صاروخ “لونج مارش-2 إف واي23” من مركز جيوتشوان للأقمار الصناعية شمال غرب البلاد”، مشيرة إلى أن طاقم المهمة يضم كلاً من قائد البعثة تشو يانغ تشو، والطيار تشانغ يوان تشي، واختصاصية الحمولة لاي كا-ينغ، التي سُجل اسمها كأول رائدة فضاء من منطقة هونغ كونغ تشارك في برنامج الصين الفضائي.



وأوضح البيان أن تحديد رائد الفضاء الذي سيبقى لمدة عام كامل سيُتخذ لاحقاً وفقاً لتطورات المهمة، وتهدف الإقامة الطويلة إلى دراسة تأثيرات الإشعاع وفقدان كثافة العظام والضغوط النفسية على جسم الإنسان في الفضاء.



وتأتي هذه الرحلة في وقت تحتدم فيه المنافسة الدولية في قطاع الفضاء، حيث تسابق الصين الزمن لترسيخ حضورها على القمر، بالتوازي مع خططها لإنشاء قاعدة قمرية دائمة بحلول عام 2035 بالتعاون مع روسيا.



يُذكر أن الصين حققت إنجازاً علمياً لافتاً في حزيران 2024 بكونها أول دولة تنجح في استعادة عينات من الجانب البعيد للقمر عبر بعثات روبوتية، ومن المقرر أن تنفذ مركبة “شنتشو-23” خلال مهمتها الحالية عملية التحام واقتراب آلية وسريعة مع الوحدة الأساسية لمحطة “تيانغونغ”، كاختبار تقني متقدم لمحاكاة المناورات اللازمة للمهمة القمرية المرتقبة.

