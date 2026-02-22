دراسة أمريكية تكشف آلية تشكّل الرؤية الدقيقة لدى الإنسان

واشنطن-سانا

توصل باحثون في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إلى نتائج علمية جديدة تفسر سر حدة الرؤية لدى الإنسان، وتوضح كيفية تكوّن الخلايا المركزية في شبكية العين خلال مراحل نمو الجنين.

وذكر موقع Phys.org المتخصص في نشر أخبار الأبحاث العلمية، أن الإنسان يمتلك ثلاثة أنواع من الخلايا الحساسة للضوء في الشبكية تُعرف بالمخاريط: الزرقاء والخضراء والحمراء، غير أن المنطقة المركزية المسؤولة عن الرؤية الدقيقة، المعروفة بـ”الفوفيولا”، تخلو من المخاريط الزرقاء لتعزيز وضوح الإبصار والتفاصيل.

وأظهرت الدراسة المنشورة في دورية Proceedings of the National Academy of Sciences العلمية، أن الخلايا الزرقاء التي تظهر مؤقتاً في مركز الشبكية خلال الأسابيع 10 و 12 من الحمل لا تهاجر كما كان يُعتقد، بل تتحول تدريجياً إلى خلايا حمراء وخضراء.

وأوضح الباحثون أن هذه العملية تخضع لتأثير عاملين رئيسيين، هما حمض الريتينويك المشتق من فيتامين (أ)، الذي يحد من تكوّن الخلايا الزرقاء، وهرمونات الغدة الدرقية التي تسهم في تحويلها إلى خلايا أكثر كفاءة للرؤية الدقيقة.

وتسهم هذه النتائج في تطوير علاجات مستقبلية لأمراض العيون، مثل التنكس البقعي، من خلال تحسين نماذج شبكية العين المخبرية، وتعزيز فهم آليات تكوّن مستقبلات الضوء ووظائفها.