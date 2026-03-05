دراجة نارية تاريخية تُطرح في مزاد عالمي بسعر متوقع يتجاوز 100 ألف دولار

لندن-سانا

أعلنت دار بونهامز عن طرح دراجة نارية تاريخية يعود تاريخها إلى مطلع القرن العشرين ضمن مزاد عالمي، مع توقعات بأن يتجاوز سعرها 100 ألف دولار نظراً لقيمتها التاريخية وندرتها.

وذكر موقع “نيو أطلس” (New Atlas) أن الدراجة، التي تحمل اسم هولدن وصنعتها شركة ذا موتور تراكشن كومباني في لندن، تعد من النماذج الجريئة تقنياً في بدايات صناعة الدراجات النارية ذات العجلتين.

وزُودت الدراجة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة تقارب 1172 سنتيمتراً مكعباً، وهو تصميم متقدم في زمن كانت فيه المحركات الأحادية أو ثنائية الأسطوانات هي الأكثر انتشاراً، كما تميزت بنظام تبريد مائي اعتُبر تطوراً تقنياً مهماً في تلك الفترة.

ومن المقرر عرض الدراجة ضمن مزاد مجموعة ريكس جود، في الربيع المقبل، حيث تشير تقديرات دار المزادات إلى أن سعرها قد يتجاوز 100 ألف دولار نظراً لأهميتها في تاريخ صناعة الدراجات النارية.