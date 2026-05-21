سرقة ساعة فاخرة بمليون يورو على هامش مهرجان كان السينمائي

باريس-سانا

سُجّلت حادثة سرقة لافتة خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي في مدينة كان بجنوب فرنسا، استهدفت ساعة فاخرة تتراوح قيمتها بين 700 ألف ومليون يورو، ما أثار اهتماماً واسعاً في ظل تزايد حوادث السرقات التي ترافق عادة هذا الحدث السينمائي العالمي.

وبحسب ما أفاد مصدر في الشرطة لوكالة “فرانس برس”، وفق ما نقل موقع “سكاي نيوز” اليوم الخميس، فإن الساعة تعود لعلامة “ريتشارد ميل” الفاخرة، وقد وقعت السرقة أثناء حالة تدافع قرب دورات المياه داخل الفندق الواقع على بولفار “لا كروازيت” الشهير، في ظل وجود كثيف للزوار والمشاركين في المهرجان.

وأشار إلى أن مهرجان كان الذي انطلقت فعالياته في الـ 12 من أيار الجاري وتنتهي في الـ 23 منه، يشهد بشكل متكرر حوادث سرقة تستهدف مجوهرات وساعات فاخرة تعود لزوار أثرياء، حيث تنشط مجموعات منظمة في هذا النوع من الجرائم، ما يدفع السلطات الفرنسية إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال فترة المهرجان.

وشهد العام الماضي تسجيل أكثر من 12 عملية سرقة أو محاولة سرقة لساعات فاخرة خلال فترة لا تتجاوز شهرين في مدينة كان، وفق معطيات النيابة العامة، فيما تعتمد شبكات السرقة على أساليب متطورة تشمل تزوير الأرقام التسلسلية وتوفير علب ووثائق مزيفة لإعادة بيع المسروقات.