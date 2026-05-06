آبل تعتزم إتاحة اختيار نماذج ذكاء اصطناعي خارجية ضمن نظام iOS 27

واشنطن-سانا

تعتزم شركة Apple إتاحة إمكانية اختيار نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لجهات خارجية للمستخدمين ضمن الإصدار الجديد iOS 27 من نظام تشغيل هواتف آيفون، في خطوة تهدف إلى توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي المدمجة في أجهزتها.

وذكرت وكالة Bloomberg اليوم الأربعاء، أن الشركة تخطط لتطبيق هذه الميزة خلال فصل الخريف المقبل، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من نماذج خارجية في تنفيذ مهام، تشمل إنشاء النصوص والصور وتحريرها، ضمن منظومة “Apple Intelligence”.

وبحسب التقارير، تشير آبل إلى هذه الخاصية باسم “الامتدادات”، إذ ستسمح للمستخدمين باختيار خدمات الذكاء الاصطناعي التي يرغبون باستخدامها من خلال إعدادات النظام.

وأجرت الشركة اختبارات داخلية لدمج هذه الميزة مع نماذج طورتها Google التابعة لشركة Alphabet Inc.، إلى جانب شركة Anthropic.

ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي آبل لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي ومواكبة المنافسة المتسارعة مع شركات تقنية كبرى، من بينها Microsoft وغوغل، اللتان طرحتا خلال الفترة الماضية مزايا متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تكشف آبل عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذه الخطط خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Apple Worldwide Developers Conference، المقرر عقده في حزيران المقبل.