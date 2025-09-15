اختتام برنامج “SCALE UP” بتتويج مشاريع ريادية سورية قائمة على التكنولوجيا

دمشق-سانا

يشكل برنامج “SCALE UP” منصة مهمة لدعم المشاريع الريادية السورية القائمة على التكنولوجيا، حيث يوفر فرصاً للشباب المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع عملية تسهم في تطوير الاقتصاد المحلي.

وفي ختام البرنامج الذي تنظمه مؤسسة سند الشباب بالتعاون مع مؤسسة الآغا خان للتنمية وبرعاية وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، شهدت المكتبة الوطنية بدمشق تتويج المشاريع الفائزة في مجال الريادة والتكنولوجيا، حيث حاز مشروعا “حرفي” و”ألو حكيم” على المركز الأول، فيما حلّ كل من “Eco Villa” و”يدوي” في المركز الثاني، ويشارك في المركز الثالث مشروعا “Levantix” و”طب تك”.

أهداف البرنامج ومراحل التنافس

وأوضحت تنسيم مطيط مسؤولة البرنامج في دمشق وحلب لمراسلة سانا، أن المبادرة تهدف إلى تمكين المشاريع الريادية القائمة على التكنولوجيا، والتي تقدم حلولاً عملية لمشكلات السوق السوري، مؤكدةً أن المشاريع الفائزة ستنال منحاً مالية وقروضاً ميسّرة لدعم انطلاقتها، فيما سيستفيد باقي المشاركين من حزم استشارية وفنية لتعزيز دورهم في الاقتصاد الوطني.

وبيّنت مطيط أنه تم اختيار المشاريع الفائزة من بين 527 مشروعاً متقدماً، خضع منها 100 مشروع إلى تدريبات مكثفة، قبل أن يتم انتقاء 10 منها للتنافس النهائي.

مشاريع ريادية مبتكرة لخدمة المجتمع

وللحديث عن المشاريع المشاركة، قال أحمد زمزم مدير العلاقات في تطبيق “حرفي” لمراسلة سانا: “إنه يشكل منصة رقمية تربط طالبي الخدمات المنزلية بالحرفيين المسجلين، مع إمكانية تقديم الطلبات مباشرةً واستلام عروض الأسعار والتقييمات لاختيار الأنسب”.

ياسر الطبجي المؤسس والمدير التنفيذي للتطبيق، أوضح أن المنصة بدأت العمل حالياً في دمشق وريفها مع خطة للتوسع في باقي المحافظات، مشيراً إلى أن التطبيق يضم 53 حرفياً مسجلاً مقابل نحو 350 مستخدماً من طالبي الخدمات، ويتيح التسجيل المزدوج بحيث يمكن للمستخدم أن يكون في الوقت نفسه طالب خدمة ومقدّم خدمة.

بدوره، أوضح البراء عبد السلام، مؤسس منصة “ألو حكيم” أنها متخصصة بربط مزوّدي الخدمات الطبية المنزلية بالمرضى المحتاجين إليها، حيث توفر إمكانية الوصول إلى ممرضين واختصاصيين في العلاج الفيزيائي، ومقدمي الرعاية للمسنين، إضافة إلى أطباء للمعاينات المنزلية، الأمر الذي يخفف أعباء المواصلات وتكاليفها على المرضى.

كما أكد أن العمل يجري وفق آلية دقيقة للتحقق من خبرة الممارسين ومزاولتهم للمهنة بشكل قانوني، مبيناً أن المنصة تعمل حالياً في حلب وحماة، مع خطة للتوسع تدريجياً خلال العام المقبل.

وعن مشروع “SOUQ LINK” وهو تطبيق يربط مستودعات المواد الغذائية بالبقاليات ونقاط البيع لتسهيل الطلب والتوزيع خلال 24 ساعة، مع خطط مستقبلية لربط الموردين مباشرةً بالعائلات، بيّن مجد الدين الدقاق المؤسس والمدير التنفيذي للمشروع أن التطبيق يتيح لصاحب البقالية طلب احتياجاته مباشرةً عبر المنصة لتصل خلال 24 ساعة من المستودع إلى المتجر.

وقال الدقاق: “تجربتي السابقة في العمل بمستودعات المواد الغذائية أظهرت حجم الهدر الناجم عن الطرق التقليدية في التوزيع، سواء في الوقود أو الوقت أو فرص البيع الضائعة، ومن هنا جاءت فكرة التطبيق”، كاشفاً عن خطة مستقبلية لإطلاق تطبيق آخر يربط الموردين مباشرةً بالعائلات بعد بناء شبكة واسعة من المستودعات.

أما تطبيق “BOOKa” وهو يشكل دليلاً سياحياً رقمياً للحجز في المقاهي والمطاعم بمدينة حلب، وفق سالم النجار الشريك المؤسس في التطبيق، فإنه يتيح اختيار المكان المناسب وعدد الأشخاص وطبيعة الأجواء ومعرفة الأسعار، ويمنح التطبيق فترة سماح تصل إلى ربع ساعة عند موعد الحجز.

وجاءت فكرة التطبيق بحسب النجار من الحاجة لتسهيل الحجوزات أمام تزايد الطلب السياحي بعد عودة النشاط للمدينة، إذ يطمح القائمون عليه لتطويره ليكون بمثابة دليل سياحي رقمي يوفّر للزائر خيارات تراثية أو عصرية حسب رغبته، مع إمكانية دمج خدمات إضافية مستقبلية مثل المرافقة السياحية.

مراحل توسع برنامج “SCALE UP” في سوريا

انطلق برنامج “SCALE UP” عام 2023 في دمشق بمشاركة 20 مشروعاً، ثم توسع في نسخته الثانية ليشمل دمشق وحلب بـ 40 مشروعاً، فيما شملت النسخة الحالية 100 مشروع في دمشق وحلب، مع إطلاق فعاليات تجريبية في حماة للمرة الأولى.