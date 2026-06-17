دراسة: العلاج بالتبريد يفتح آفاقاً بحثية جديدة للحد من نشاط طفيل الملاريا

طوكيو-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة نفذها باحثون من جامعة جيتشي الطبية في طوكيو، أن خفض درجة حرارة الجسم المصاب بالملاريا قد يسهم في تثبيط نمو طفيل المرض، ما يفتح مجالات بحثية جديدة لتطوير أساليب علاجية مساندة إلى جانب العلاجات الدوائية التقليدية.

وبحسب ما نقل موقع “سبوتنيك” الروسي في تقرير حديث، أوضح الدكتور تايتشي أوداغاوا من جامعة جيتشي، أن الدراسة التي أُجريت على طفيل الملاريا الاستوائية في بيئة مخبرية أظهرت أن خفض درجة الحرارة أدى إلى تقليل معدل تكاثر الطفيل بشكل ملحوظ، كما بيّنت النتائج أن دمج خفض الحرارة مع العقار المضاد للملاريا “أرتيسونات” ساهم في تثبيط نمو الطفيل بدرجة أكبر مقارنة باستخدام الدواء وحده.

وأشارت الدراسة إلى أن تأثير البرودة يعود إلى تعطيل قدرة الطفيل على غزو خلايا الدم الحمراء عبر التأثير على جينات مرتبطة بهذه العملية، الأمر الذي يحد من انتشاره داخل الجسم.

وشدد الباحث أوداغاوا على أن خفض الحرارة لا يُعد علاجاً بديلاً، بل إجراء مساعد فقط، مؤكداً أن العلاج الأساسي للملاريا يعتمد على الأدوية المضادة للطفيل، وأن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات قبل تطبيقها سريرياً.

والملاريا Malaria مرض معدٍ وخطير تسببه طفيليات من نوع Plasmodium، وتنتقل إلى الإنسان عن طريق لدغات إناث بعوض الأنوفيلس الحاملة للعدوى.