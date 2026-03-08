تحديث جديد لتطبيق Kino يمنح صناع الفيديو تحكماً أكبر في الألوان على هواتف آيفون

واشنطن-سانا

أطلقت شركة Lux Camera تحديثاً جديداً لتطبيق الكاميرا Kino على هواتف آيفون، يتيح لصناع الفيديو تحكماً أكبر في معالجة الألوان أثناء التصوير وبعده.

وذكر موقع 9to5Mac التقني أن الإصدار الجديد 1.4 يدعم صيغة Apple Log 2 المتقدمة التي ظهرت مع هاتف iPhone 17 Pro، ما يوفر بيانات لونية أكثر دقة تتيح إجراء تعديلات احترافية على الألوان بعد التصوير.

ويتضمن التحديث تحسينات في إدارة الألوان، ولا سيما في ظروف الإضاءة الصعبة مثل أضواء النيون أو الإضاءة المسرحية، حيث يحافظ على نطاق لوني أوسع مقارنة بالإصدارات السابقة.

كما أصبح التطبيق متوافقاً مع مساحة الألوان المستخدمة في تطبيق التصوير الاحترافي Halide، ما يتيح تجربة أكثر تكاملاً لتحرير الصور والفيديو.

والتحديث 1.4 أصبح متاحاً الآن مجاناً عبر متجر التطبيقات لجميع المستخدمين الحاليين، ما يمكّنهم من الاستفادة القصوى من قدرات كاميرا Apple iPhone في تصوير الفيديو بجودة احترافية.