باحثون يابانيون يطورون طريقة لتعزيز متانة الحرير الطبيعي ومقاومته للرطوبة

طوكيو-سانا

طور باحثون يابانيون طريقة مبتكرة لتحسين خصائص الحرير الطبيعي عبر تعديل غذاء ديدان القز بإضافة ألياف نانوية نباتية مصنوعة من السليلوز، ما أسهم في إنتاج حرير يتمتع بمتانة أعلى ومقاومة أكبر للرطوبة، دون الحاجة إلى استخدام مواد كيميائية ضارة بالبيئة.

وأوضح باحثون من جامعة توهوكو اليابانية، في تقرير نشره الموقع الرسمي للجامعة أول أمس، أن التجارب أظهرت زيادة في قوة الحرير المنتج بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالحرير التقليدي، إضافة إلى انخفاض معدل انكماشه بعد تعرضه للماء ثم الجفاف إلى نحو الربع، ما يعزز قدرته على الحفاظ على شكله وخصائصه الميكانيكية.

واعتمد الباحثون في تطوير الحرير الجديد على إضافة ألياف نانوية من السليلوز النباتي إلى غذاء ديدان القز، ما أدى إلى تحسين خصائص الألياف الحريرية التي تنتجها، مع احتفاظها بهذه الخصائص بعد تحويلها إلى خيوط ثم نسجها في أقمشة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية تتميز بكونها صديقة للبيئة، إذ لا تتطلب تعديلات جوهرية في عمليات إنتاج الحرير الحالية، ولا تعتمد على استخدام مواد سامة، ما قد يتيح إنتاج منسوجات تجمع بين المتانة والمرونة والاستدامة.

ويُستخدم الحرير الطبيعي في صناعات متنوعة، من بينها المنسوجات والتطبيقات الطبية مثل الخيوط الجراحية والمواد المساعدة على التئام الجروح، فيما قد يسهم هذا التطوير في توسيع نطاق استخداماته بفضل تحسين مقاومته للرطوبة وزيادة متانته.