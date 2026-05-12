كيميائيون روس يكتشفون مركبات في نجم البحر القطبي تحمي خلايا القلب

موسكو-سانا
تمكن كيميائيون روس من اكتشاف مركبات طبيعية في نجم البحر القطبي من بحر تشوكشي الواقع في المحيط المتجمد الشمالي بين آسيا وأمريكا، تعمل على حماية خلايا القلب أثناء نقص الأكسجين.
وأعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم، أن باحثين من معهد “إلياكوف” الروسي للكيمياء الحيوية في المحيط الهادئ عزلوا أربعة مركبات جديدة من نجم البحر القطبي الذي يعيش في بحر تشوكشي، وتنتمي هذه المركبات إلى دهون طبيعية نادرة، وتُعيد وظيفة “الميتوكوندريا” – وهي البطاريات الصغيرة داخل الخلايا المسؤولة عن توليد الطاقة- والتي تتعطل بشدة عند نقص الأكسجين.
تتميز هذه الجزيئات ببنية غير عادية، كان يعتقد سابقاً أنها مجرد ناتج ثانوي لاستخلاص الدهون، واختلفت المواد الأربع المكتشفة في مواقع روابطها الكيميائية فقط، مما جعل فصلها شبه مستحيل، فحللها العلماء كمزيج واحد، وعند محاكاة حالة نقص الأكسجين، أثبت هذا المزيج قدرته على حماية خلايا القلب وزيادة فرص بقائها.
يذكر أن هذا الاكتشاف لا يقتصر على توسيع المعرفة بالتنوع البيوكيميائي لكائنات القطب الشمالي، بل يمهد الطريق للبحث عن أدوية طبيعية واعدة لحماية القلب في الظروف التي تعاني من نقص الأكسجين، مثل أمراض القلب التاجية والجلطات.