كيميائيون روس يكتشفون مركبات في نجم البحر القطبي تحمي خلايا القلب

موسكو-سانا‏

تمكن كيميائيون روس من اكتشاف مركبات طبيعية في نجم البحر القطبي من بحر ‏تشوكشي الواقع في المحيط المتجمد الشمالي بين آسيا وأمريكا، تعمل على حماية ‏خلايا القلب أثناء نقص الأكسجين.‏

وأعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم، اليوم، أن باحثين من معهد “إلياكوف” الروسي ‏للكيمياء الحيوية في المحيط الهادئ عزلوا أربعة مركبات جديدة من نجم البحر ‏القطبي الذي يعيش في بحر تشوكشي، وتنتمي هذه المركبات إلى دهون طبيعية ‏نادرة، وتُعيد وظيفة “الميتوكوندريا” – وهي البطاريات الصغيرة داخل الخلايا ‏المسؤولة عن توليد الطاقة- والتي تتعطل بشدة عند نقص الأكسجين.‏

تتميز هذه الجزيئات ببنية غير عادية، كان يعتقد سابقاً أنها مجرد ناتج ثانوي ‏لاستخلاص الدهون، واختلفت المواد الأربع المكتشفة في مواقع روابطها الكيميائية ‏فقط، مما جعل فصلها شبه مستحيل، فحللها العلماء كمزيج واحد، وعند محاكاة حالة ‏نقص الأكسجين، أثبت هذا المزيج قدرته على حماية خلايا القلب وزيادة فرص ‏بقائها.‏

يذكر أن هذا الاكتشاف لا يقتصر على توسيع المعرفة بالتنوع البيوكيميائي ‏لكائنات القطب الشمالي، بل يمهد الطريق للبحث عن أدوية طبيعية واعدة لحماية ‏القلب في الظروف التي تعاني من نقص الأكسجين، مثل أمراض القلب التاجية ‏والجلطات.