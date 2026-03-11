دراسة أمريكية: الاستخدام المكثف للذكاء الاصطناعي قد يسبب إرهاقاً ذهنياً في بيئات العمل

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية حديثة أن الاستخدام المكثف لأنظمة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل، قد يؤدي إلى ما وصفه الباحثون بـ”الإرهاق الذهني المرتبط بالذكاء الاصطناعي”، وهو حالة من التعب الذهني قد تظهر لدى بعض المستخدمين بعد فترات طويلة من التعامل مع هذه التقنيات.

وذكرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هارفارد، ونشر موقع ScienceDaily العلمي نتائجها، أن نحو 14 بالمئة من المشاركين في استطلاع شمل أكثر من 1400 موظف أمريكي بدوام كامل أبلغوا عن شعورهم بما يشبه “الضباب الذهني” بعد استخدام مكثف لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الإرهاق يرتبط غالباً بمهام الإشراف ومراجعة المخرجات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، حيث يتطلب ذلك متابعة كميات كبيرة من المعلومات، واتخاذ قرارات متكررة، ما قد يؤدي إلى الإجهاد الذهني.

وأظهرت النتائج أن استخدام عدة أدوات للذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه، قد يزيد من احتمال الأخطاء، ويؤثر في الإنتاجية، فيما أكد الباحثون أن هذه التقنيات يمكن أن تسهم في تقليل الضغط الوظيفي إذا استُخدمت بشكل متوازن لتخفيف المهام الروتينية.

وتؤكد هذه النتائج أن الاستخدام المتوازن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تنظيم فترات العمل والراحة، يمكن أن يساعد على الاستفادة من مزاياها في تحسين الإنتاجية دون التسبب بزيادة الضغوط الذهنية على العاملين.