علماء آثار: الإنسان القديم استخرج النحاس على ارتفاع 2235 متراً

مدريد-سانا

توصل علماء آثار إلى أن الإنسان القديم استخرج النحاس على ارتفاع 2235 متراً في جبال البرانس جنوب غرب أوروبا قبل 5500 عام.

ونشر موقع “يوريك أليرت” الأمريكي المتخصص في العلوم والبحوث، اليوم، أن الدراسة التي أجراها المعهد “الإسباني” لعلم البيئة القديمة والتطور الاجتماعي البشري، بالتعاون مع جامعة غرناطة، كشفت وجود معسكر لعمال مناجم قدماء داخل الكهف رقم “338” في وادي فريزر بمنطقة كاتالونيا شمال شرق إسبانيا، حيث تمكن البشر من استخراج النحاس في بيئة جبلية وعرة، وعادوا إلى الموقع نفسه لآلاف السنين.

وضم الموقع المكتشف 23 موقداً ممتلئاً بشظايا خضراء مسحوقة ومشوية تشبه معدن “الملاكيت” المستخدم في صهر النحاس، إلى جانب قلادة نادرة من سن دب بني وأخرى من الصدف، بالإضافة إلى رفات بشرية لطفل عمره 11 عاماً، مما يؤكد أن الموقع لم يكن مجرد مأوى عابر.

ويقول البروفيسور “كارلوس تورنيرو”، المؤلف الرئيسي للدراسة: ” إن المواقد المتداخلة واللقى الكثيفة تثبت أن البشر استخدموا هذا الكهف مرات عديدة على مدى آلاف السنين، متنقلين بذكاء بين مناطق يصعب العيش فيها”.

وكان الاعتقاد السائد أن المجتمعات القديمة تجنبت المرتفعات لقسوة مناخها، إلا أن هذا الكشف يثبت أن الإنسان استغل الجبال العالية لأغراض التعدين قبل آلاف السنين، متحدياً بذلك الظروف الطبيعية القاسية في “وادي نوديا” بمنطقة كاتالونيا شمال شرق إسبانيا.