مايكروسوفت تضيف ميزة “ذكاء التبويبات” إلى متصفح إيدج

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية عن إضافة ميزة جديدة تحمل اسم”Tab Intelligence” إلى متصفحها “إيدج”، تعتمد على مساعد الذكاء الاصطناعي “كوبايلوت” لتحليل التبويبات المفتوحة داخل المتصفح، وتقديم إجابات موحدة وشاملة للمستخدم.

وذكرت الشركة، وفقاً لتقرير نشره موقع “Digital Trends” أمس الخميس، أن الميزة الجديدة تهدف إلى تحسين تجربة التصفح من خلال تمكين المستخدم من التعامل مع عدد كبير من الصفحات في وقت واحد دون الحاجة إلى التنقل بينها بشكل فردي.

وتقوم آلية العمل على تحليل محتوى جميع التبويبات المفتوحة بشكل متزامن، ثم دمج المعلومات في إجابة واحدة مختصرة ومنظمة، بما يساعد المستخدم على الحصول على نتائج أسرع وأكثر دقة، وخاصة في حالات البحث أو التسوق أو التخطيط للرحلات.

وبحسب مايكروسوفت، فإن استخدام الميزة لا يتطلب إعدادات مسبقة، إذ يمكن للمستخدم تفعيل “كوبايلوت” مباشرة من داخل المتصفح وطرح الأسئلة ليقوم النظام بجمع السياق من التبويبات المفتوحة وتقديم إجابة موحدة.

كما أوضحت الشركة أن الميزة قد تمتد في بعض الحالات، وبموافقة المستخدم، إلى الاستفادة من سجل التصفح والمحادثات السابقة، بهدف تقديم نتائج أكثر ارتباطاً باهتمامات المستخدم وسياق استخدامه.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العالمية على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في متصفحات الإنترنت، بهدف تعزيز قدرات الفهم السياقي وتسهيل الوصول إلى المعلومات.