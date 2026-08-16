اكتشاف أحفورة لرخوي بحري منقرض عمرها 180 مليون عام في شبه جزيرة القرم

موسكو-سانا

اكتشف علماء في شبه جزيرة القرم صدفة متحجرة لأمونيت، وهو رخوي بحري من جنس «بيرونوثيراس»، تعود إلى نحو 180 مليون عام، في اكتشاف يضيف معطيات جديدة إلى السجل الأحفوري للمنطقة، ويسهم في دراسة طبيعتها الجيولوجية والبيئات البحرية التي سادت فيها خلال العصور السحيقة.

وذكرت وكالة «سبوتنيك» أمس السبت، نقلاً عن معهد راكوفينو لعلوم الأرض، أن الاكتشاف تم خلال تدريب جيولوجي لطلاب السنة الأولى في منطقة مانغوشسكايا بالكا التابعة لولاية باخشيساراي في القرم، حيث عُثر على الصدفة محفوظة ضمن طبقات جيولوجية قديمة في شبه الجزيرة.

ويبلغ قطر الصدفة نحو 2.2 سنتيمتر، وتمكن الطالب يوري بوييزجايف من فصلها بعناية عن الصخور ونقلها إلى مدينة بيلغورود، على أن تُعرض لاحقاً في متحف جامعة بيلغورود الحكومية.

وأوضح العلماء أن الصدفة بقيت محفوظة في طبقات جيولوجية كانت تقع على عمق يقدر بنحو ثلاثة آلاف متر، وتمكنت من الصمود أمام التحولات التكتونية التي شهدتها المنطقة على مدى ملايين السنين، لافتين إلى أن العثور على هذا الجنس من الأمونيتات يسجل للمرة الأولى في شبه جزيرة القرم.

وينتمي «بيرونوثيراس» إلى الأمونيتات، وهي رخويات بحرية منقرضة كانت واسعة الانتشار في مناطق مختلفة من العالم، وتميزت بصدفتها الملتفة حلزونياً، وتعد من أقارب الحبار والأخطبوط، وتشكل أحافيرها أدلة مهمة يعتمد عليها العلماء في دراسة البيئات البحرية القديمة وتحديد أعمار بعض الطبقات الصخرية.