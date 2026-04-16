فندق سويدي يقدّم تجربة إقامة فريدة بين مئات بيوت الطيور

يقدم فندق “تري هوتيل” في السويد تجربة إقامة استثنائية داخل غرفة تُعرف باسم “المحيط الحيوي”، وهي عبارة عن هيكل مكعب مُعلق فوق الأرض، يحيط به نحو 350 بيتاً للطيور.

صُممت هذه الغرفة لتمنح الزوار فرصة العيش في قلب الطبيعة والتفاعل المباشر مع الطيور، مع دعم بيئتها عبر توفير موائل آمنة لها في شمال السويد، ضمن رؤية معمارية تراعي الاستدامة البيئية.

وحسب ما نشر موقع My Modern Met، المتخصص بالفنون والتصميم والثقافة البصرية، اليوم الخميس، يعتمد التصميم على واجهة خارجية داكنة تُبرز بيوت الطيور الفاتحة، بينما يكشف الداخل عن مساحة رحبة بنوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف تسمح بدخول الضوء الطبيعي.

وتمتد الغرفة على مساحة 3800 قدم مربع، موزعة على مستويين، حيث تظل الطبيعة العنصر الأساسي في المشهد، مع إمكانية مشاهدة بيوت الطيور من مختلف الزوايا، حتى من فوق السرير.

وتُعد غرفة “المحيط الحيوي” أحدث إضافة ضمن سلسلة الغرف غير التقليدية بالفندق، والتي بلغ عددها ثماني وحدات حتى الآن، ويأتي هذا التصميم امتداداً لرؤية المعماري بيارك إنجلز، مؤسس شركة BIG، الذي استلهم الفكرة من تجربة شخصية عاشها داخل الفندق، حيث سعى إلى تعميق الإحساس بالاندماج مع الطبيعة من خلال إدخال عناصر حية مثل الطيور والخفافيش في تجربة الإقامة.