راكب يتسبب بفوضى على متن طائرة تابعة لـ”دلتا” ويحاول فتح باب الطوارئ

واشنطن-سانا

شهدت رحلة تابعة لشركة دلتا الأمريكية للطيران حالة من الفوضى، بعد أن أقدم أحد الركاب على محاولة فتح باب مخرج الطوارئ أثناء انتظار الإقلاع، في أعقاب تأخيرات ناجمة عن عواصف رعدية شديدة ضربت وسط الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس الخميس، أن الحادثة وقعت في مدينة أتلانتا، حيث أظهر مقطع مصور الراكب وهو يصرخ احتجاجاً على تأخير استمر عدة ساعات، قبل أن يطالب بالنزول من الطائرة، ما دفع طاقم الطائرة للتدخل الفوري.

وبحسب التفاصيل، فقد حاول الراكب فتح باب الطوارئ بينما كانت الطائرة التي تقل 168 راكباً على المدرج بانتظار الإقلاع، قبل أن يتم احتواء الموقف من قبل الطاقم وإعادة الطائرة إلى البوابة.

وأوضحت الشركة أن سلطات إنفاذ القانون صعدت إلى الطائرة فور عودتها، وتم إخراج الراكب، على أن تستأنف الرحلة لاحقاً في وقت لاحق من المساء.

وأكد طاقم الطائرة أن قائد الرحلة تدخّل عبر نظام الاتصال الداخلي محاولاً تهدئة الوضع، في حين لم تُسجل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم خلال الحادثة.

وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة الجوية، حفاظاً على أمن وسلامة الركاب والطاقم خلال الرحلات.