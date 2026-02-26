دراسة تؤكد فوائد الجوز في دعم صحة القلب وتنظيم مستويات السكر

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة أن إدراج الجوز ضمن نظام غذائي متوازن، قد يسهم في تحسين صحة القلب وتنظيم مستويات السكر في الدم، إضافة إلى تعزيز الشعور بالشبع من دون التسبب بزيادة الوزن، ما يعزز مكانته كخيار غذائي صحي.

وذكر موقع Science Daily أن مراجعة علمية نُشرت في مجلة Nutrients المحكمة، جمعت نتائج أكثر من عشرين عاماً من الأبحاث حول الجوز، أظهرت أدلة متزايدة على ارتباط استهلاكه بتحسن صحة القلب والأوعية الدموية وجودة النظام الغذائي عموماً، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من الدراسات في بعض الجوانب.

وأوضح باحثون من معهد إلينوي للتكنولوجيا في مدينة شيكاغو، أن الجوز غني بالدهون الأحادية غير المشبعة ومركبات البوليفينول المضادة للأكسدة، ما يسهم في الحد من أكسدة الدهون المرتبطة بالإجهاد التأكسدي وأمراض القلب، كما قد يساعد في تحسين استقلاب الدهون بعد الوجبات.

وفي السياق ذاته، أشار موقع Nutrition Insight إلى أن المراجعة بيّنت قدرة الجوز على تحسين استجابة الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، ولا سيما عند استبداله بالكربوهيدرات المكررة، إضافة إلى دوره في تعزيز الإحساس بالشبع ودعم التحكم بالوزن.

وكانت دراسات سابقة أكدت أن تناول المكسرات عموماً يرتبط بتحسن دهون الدم، وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.