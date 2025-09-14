دراسة: الغمر في الماء المثلج بعد التمارين لا يعزز نمو العضلات

كانبرا-سانا

كشفت دراسة دولية حديثة أجراها باحثون من أستراليا والنرويج واليابان عن محدودية الفوائد المتداولة لأسلوب غمر الجسم في الماء المثلج عقب التمارين الرياضية، وهي تقنية منتشرة بين الرياضيين بمختلف مستوياتهم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن الدراسة ركزت على تقييم مدى فعالية الحمام البارد في تسريع التعافي العضلي، وشملت 9 متطوعين أدوا تمارين مكثفة لرفع الأثقال وتقوية العضلات لمدة 45 دقيقة، حيث خضع المشاركون في الأسبوع الأول لحمام ماء مثلج مدته 10 دقائق بعد التمرين مع الامتناع عن الاستحمام لساعتين للحفاظ على برودة العضلات، وفي الأسبوع الثاني خضعوا لجلسة خفيفة على الدراجة الثابتة لمدة 10 دقائق، وتم خلال مراحل الدراسة جمع عينات دم وأنسجة عضلية لدراسة الاستجابة الالتهابية للجسم الناتجة عن كل أسلوب تعاف.

وأوضحت نتائج التحاليل أن الاستجابة الالتهابية للجسم بعد التمارين كانت طبيعية حيث ارتفعت المؤشرات كما هو متوقع، إلا أن استخدام الحمام البارد لم يُظهر أي فعالية واضحة في تقليل هذه المؤشرات مقارنةً بالتمارين الخفيفة، هذا التباين في النتائج يضع علامات استفهام حول جدوى الحمام البارد في الحد من الالتهاب العضلي.

وأكد الباحث الرئيسي في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا الدكتور جوناثان بيك أن نتائج الدراسة تستدعي إعادة تقييم الاعتماد على الحمام البارد بشكل دائم؛ لأن فائدته قد تقتصر على ظروف محددة مثل المنافسات الكبرى، فيما لا يعد الخيار الأمثل للرياضيين الذين يسعون إلى نمو عضلي وقوة مستدامة على المدى الطويل.

يذكر أن ممارسة الغمر في الماء المثلج عادة شائعة بين الرياضيين للتعافي بعد التمارين، بالاستناد إلى فكرة تقليل الالتهاب وتسريع الاستشفاء، لكن دراسات حديثة شككت بفعاليتها مقارنة بوسائل أبسط كالنشاط الخفيف.