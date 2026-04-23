كلب صغير يتحول إلى مصدر دخل لمالكيه ويموّل حفل زفافهما في بريطانيا

لندن-سانا

في واقعة طريفة تعكس التحولات المتسارعة في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، تحوّل كلب صغير من فصيلة «داشهند» يُدعى «ويلسون» إلى مصدر دخل لمالكيه في بريطانيا، بعدما أسهمت شهرته المتزايدة على منصة «إنستغرام» في تحقيق عوائد مادية استخدمت لاحقاً لتمويل حفل زفافهما.

ووفقاً لما نقلته صحيفة New York Post الأمريكية، بدأ الزوجان شانون إدموندسون وخطيبها جوردون رولينز عام 2023 بإنشاء حساب إلكتروني لكلبهما بهدف مشاركة لحظاته اليومية، قبل أن يتحول المحتوى البسيط إلى مادة جذبت آلاف المتابعين، وفتحت الباب أمام تعاونات مع علامات تجارية وهدايا وتجارب بلغت قيمتها آلاف الدولارات.

وأشارت المنصة إلى أنه مع تزايد العوائد، قرر الثنائي تخصيص أرباح «ويلسون» لتمويل حفل زفافهما المرتقب عام 2028، في تجربة تعكس كيف يمكن لمحتوى الترفيه الرقمي أن يتحول إلى مصدر دخل غير تقليدي في العصر الحديث.

وتعكس هذه القصة الطريفة التحولات المتسارعة في عالم المنصات الرقمية، حيث بات المحتوى البسيط قادراً على تحقيق عوائد مادية غير متوقعة.