اكتشاف مقابر صخرية عمرها 5 آلاف عام في إيطاليا

روما-سانا

كشف علماء آثار عن ثلاث مقابر صخرية جديدة منحوتة داخل الجبال في جزيرة سردينيا الإيطالية، تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، في اكتشاف يسلط الضوء على طقوس الدفن والممارسات الاجتماعية لدى المجتمعات القديمة في المنطقة.

وذكر موقع Times of India في تقرير نشره حديثاً، أن المقابر المكتشفة تنتمي إلى نمط يعرف باسم “دوموس دي جاناس” (Domus de Janas) أو “بيوت الجنيات”، وهي غرف جنائزية صخرية نُحتت داخل التكوينات الجبلية قبل نحو 5000 عام، مشيراً إلى أن الاكتشاف رفع عدد الحجرات الجنائزية المعروفة في موقع سانت أندريا بريو بسردينيا إلى نحو عشرين حجرة.

وأوضح الباحثون أن هذه المقابر تمثل جزءاً من تراث جزيرة سردينيا الأثري، وتوفر دلائل جديدة حول طرق دفن الموتى لدى سكان الجزيرة خلال عصور ما قبل التاريخ.

وأشار علماء الآثار إلى أن دراسة هذه المنشآت الصخرية تساعد في فهم تطور المجتمعات القديمة في البحر المتوسط، ولا سيما من خلال تحليل تصاميم المقابر والزخارف واللقى المرتبطة بها.

ويواصل الباحثون أعمال التنقيب والدراسة في الموقع، بهدف الكشف عن مزيد من المعلومات حول الحضارات التي شيدت هذه المقابر ودورها في التاريخ الإنساني للمنطقة.