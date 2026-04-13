أنثروبيك تطلق مبادرة لتعزيز الأمن السيبراني في مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “أنثروبيك” عن إطلاق مبادرة عالمية جديدة تحت اسم “Project Glasswing”، تهدف إلى تعزيز حماية الأنظمة الرقمية والبرمجيات الحيوية، في ظل تنامي قدرات تقنيات الذكاء الاصطناعي على اكتشاف واستغلال الثغرات الأمنية.

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي أن المبادرة تشهد مشاركة عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها “أمازون ويب سيرفيسز” و“غوغل” و“مايكروسوفت” و“آبل”، إضافة إلى شركات متخصصة في مجال الأمن السيبراني مثل “CrowdStrike” و“Palo Alto Networks”.

ويعتمد المشروع على نموذج متطور للذكاء الاصطناعي يحمل اسم “Claude Mythos Preview”، غير متاح بشكل كامل للعامة، حيث يتمتع بقدرات عالية على تحليل الأنظمة البرمجية ورصد الثغرات الأمنية بمستوى يقارب خبرات المتخصصين البشر.

وأوضحت “أنثروبيك” أن النموذج تمكن من اكتشاف آلاف الثغرات في أنظمة مختلفة، بعضها بقي غير مكتشف لسنوات، ما يعكس تسارع التطور في أدوات كشف نقاط الضعف السيبرانية.

كما يتضمن المشروع تقديم دعم مالي واستثماري يصل إلى 100 مليون دولار، بهدف تعزيز تطوير أدوات الأمن مفتوحة المصدر، في وقت تتزايد فيه المخاوف من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسط غياب أطر تنظيمية كافية تواكب وتيرة تطورها المتسارعة.

وفي ظل التسارع الكبير في تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تبرز هذه المبادرات كخطوة مهمة لتعزيز أمن الفضاء الرقمي والحد من المخاطر المتزايدة المرتبطة به.