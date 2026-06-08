مايكروسوفت تودّع “المجموعات” في إيدج.. خطوة جديدة في مسار التحول نحو الذكاء الاصطناعي

واشنطن-سانا

أعلنت شركة مايكروسوفت إيقاف ميزة «المجموعات» (Collections) في متصفح «إيدج»، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة بين المستخدمين الذين اعتبروا الميزة إحدى الأدوات المهمة لتنظيم المحتوى الرقمي داخل المتصفح، وذلك في سياق توجه الشركة المتسارع نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها.

ووفقاً لما أورده موقع Windows Central التقني المتخصص أمس الأحد، فإن قرار الإيقاف يأتي ضمن عملية إعادة هيكلة شاملة لمتصفح «إيدج» تهدف إلى تعزيز التكامل مع مساعد الذكاء الاصطناعي «Copilot»، وتوسيع الاعتماد على الأدوات الذكية في مهام التصفح والبحث وتلخيص المحتوى.

وكانت ميزة «المجموعات» تتيح للمستخدمين حفظ صفحات الويب والصور والملاحظات وروابط التسوق ضمن لوحات منظمة، مع إمكانية مزامنتها بين الأجهزة، ما جعلها أداة شائعة لدى الطلاب والباحثين والمستخدمين الذين يعتمدون على تنظيم المحتوى أثناء العمل أو الدراسة.

ويأتي هذا القرار في وقت تواصل فيه مايكروسوفت دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح، عبر ميزات مثل تلخيص الصفحات، والمساعدة في الكتابة، والبحث السياقي، إلى جانب أدوات تفاعلية تعتمد على Copilot.

ويعكس هذا التوجه سباقاً متسارعاً بين شركات التكنولوجيا لإعادة تعريف تجربة التصفح، عبر تقليل الاعتماد على الأدوات اليدوية لصالح أنظمة أكثر ذكاءً وتفاعلاً.