سامسونغ تطور تقنية جديدة لتعزيز متانة الهواتف القابلة للطي وتقليل تجعد الشاشات

واشنطن-سانا

كشفت شركة “سامسونغ” عن تقنية جديدة تحمل اسم “Flex Titanium”، تهدف إلى تعزيز متانة الهواتف القابلة للطي، والحد من ظهور التجعد في شاشاتها، إضافة إلى تقليل سماكة الأجهزة وتحسين أدائها، على أن تُستخدم لأول مرة في الجيل المقبل من هواتف Galaxy القابلة للطي.

وذكر موقع “Digital Trends” التقني أمس الأربعاء، أن التقنية الجديدة تعتمد على دمج مكونين من التيتانيوم داخل بنية الشاشة، هما فيلم من سبيكة التيتانيوم أسفل لوحة OLED، وصفيحة من التيتانيوم خلف وحدة الشاشة، بما يوفر دعماً أكبر للشاشة، ويحد من ظهور التجعد في منتصفها مع تعزيز مقاومتها للانحناء.

وأوضحت سامسونغ أن فيلم سبيكة التيتانيوم الجديد يتمتع بصلابة تفوق بنحو 20 مرة طبقة البوليمر المستخدمة في الأجيال السابقة، ما يمنح الشاشة دعماً إضافياً أثناء عمليات الفتح والإغلاق المتكررة.

وأضافت الشركة: إنها طورت تقنية جديدة لمعالجة الثقوب داخل الهيكل، بما يزيل الفراغات الهوائية بين صفيحة التيتانيوم والشاشة، ويوفر دعماً أكثر ثباتاً عند فتح الهاتف بالكامل.

وأشارت إلى أن اختيار التيتانيوم يعود إلى ما يتميز به من نسبة مرتفعة بين القوة والوزن، وهو ما جعله مستخدماً في تطبيقات متقدمة، من بينها هوائيات الأقمار الصناعية ومكونات المركبات الجوالة على سطح المريخ.

وللتغلب على صلابة التيتانيوم التي تحد من استخدامه في الشاشات القابلة للطي، استخدمت الشركة تقنية درفلة دقيقة لإنتاج طبقة فائقة الرقة لا يتجاوز سمكها نحو ثلث سمك شعرة الإنسان، ما يسمح بدمجها في الشاشة مع الحفاظ على مرونتها.

وكانت سامسونغ أعلنت عن تحسينات في دقة العرض وكفاءة استهلاك الطاقة، من خلال استخدام مواد عضوية جديدة وتصميم محدث للشاشة، مؤكدة أن هذه التعديلات ستوفر جودة عرض أفضل مع تقليل استهلاك البطارية مقارنة بالأجيال الحالية.