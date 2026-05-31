ديناصورات متحركة تستقبل زوار متحف للأطفال في سان أنطونيو الأمريكية

واشنطن-سانا

افتُتح في متحف دوسيوم للأطفال بمدينة سان أنطونيو الأمريكية معرض تفاعلي جديد يضم 14 مجسماً لديناصورات بالحجم الطبيعي، تتيح للزوار تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتعلم.

وذكرت شبكة CNN في تقرير مصور أمس السبت، أن معرض “الديناصورات المتحركة” يتيح للزوار التفاعل مباشرة مع المجسمات، من خلال استخدام الروافع وأجهزة التحكم عن بعد، بما يمنحهم فرصة لتحريك الديناصورات، واستكشاف خصائصها بطريقة مبتكرة.

ويهدف المعرض إلى تعريف الأطفال والعائلات بعالم الديناصورات عبر تجارب تفاعلية تجمع بين العلوم والتقنيات الحديثة، في إطار أنشطة تعليمية وترفيهية يقدمها المتحف.

ويستمر المعرض في استقبال الزوار ضمن برامج المتحف المخصصة، لتعزيز التعلم من خلال التجربة المباشرة.