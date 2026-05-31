ديناصورات متحركة تستقبل زوار متحف للأطفال في سان أنطونيو الأمريكية

The Childrens Museum of Indianapolis Welcome Center ديناصورات متحركة تستقبل زوار متحف للأطفال في سان أنطونيو الأمريكية

واشنطن-سانا

افتُتح في متحف دوسيوم للأطفال بمدينة سان أنطونيو الأمريكية معرض تفاعلي جديد يضم 14 مجسماً لديناصورات بالحجم الطبيعي، تتيح للزوار تجربة فريدة تجمع بين الترفيه والتعلم.

وذكرت شبكة CNN في تقرير مصور أمس السبت، أن معرض “الديناصورات المتحركة” يتيح للزوار التفاعل مباشرة مع المجسمات، من خلال استخدام الروافع وأجهزة التحكم عن بعد، بما يمنحهم فرصة لتحريك الديناصورات، واستكشاف خصائصها بطريقة مبتكرة.

ويهدف المعرض إلى تعريف الأطفال والعائلات بعالم الديناصورات عبر تجارب تفاعلية تجمع بين العلوم والتقنيات الحديثة، في إطار أنشطة تعليمية وترفيهية يقدمها المتحف.

ويستمر المعرض في استقبال الزوار ضمن برامج المتحف المخصصة، لتعزيز التعلم من خلال التجربة المباشرة.

غوغل تطوّر خرائطها الذكية لدعم الملاحة سيراً وعلى الدراجات
علماء يرصدون استيقاظ ثقب أسود بعد 100 مليون عام من السكون
دراسة علمية: علاقات الطفولة تحدد نمط ارتباط الأفراد بالآخرين في مرحلة البلوغ
رائد فضاء من “ناسا” يكشف كيفية قياس الكتلة في بيئة انعدام الجاذبية
شركة «ديب سيك» تستعد لإطلاق نموذجها متعدد الوسائط V4
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك