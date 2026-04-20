ديب مايند تستعين بفيلسوف لتعميق أبحاث وعي الآلات ومستقبل الذكاء الاصطناعي

لندن-سانا

أعلنت شركة Google DeepMind عن تعيين الفيلسوف هنري شيفلين من جامعة كامبريدج، ضمن فريقها البحثي، للعمل على قضايا تتعلق بوعي الآلات وآفاق الذكاء الاصطناعي العام (AGI).

وذكرت الشركة عبر موقعها الرسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز البحث في الجوانب الفلسفية والأخلاقية المرتبطة بتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي، في ظل اقترابها من مستويات أعلى من الاستقلالية واتخاذ القرار.

وسيعمل شيفلين على دراسة موضوعات تشمل مفهوم الوعي الآلي، وطبيعة العلاقة بين الإنسان والآلة، إضافة إلى الإسهام في إعداد تصورات فكرية للمرحلة المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي.

ويأتي هذا التوجه في وقت تتزايد فيه جهود شركات التكنولوجيا العالمية لدمج الاعتبارات الأخلاقية والفلسفية ضمن تطوير النماذج الذكية، بالتوازي مع تصاعد النقاشات حول حدود قدرات هذه الأنظمة وإمكانية محاكاتها للتفكير البشري.

ويُعد شيفلين من الباحثين المتخصصين في الفلسفة، حيث يواصل نشاطه الأكاديمي في جامعة كامبريدج إلى جانب مهامه الجديدة في الشركة.