“آبل” تختبر تصاميم متعددة لنظاراتها الذكية المرتقبة

واشنطن-سانا

تجري شركة “آبل” اختبارات مكثفة على عدد من التصاميم المختلفة لنظاراتها الذكية المرتقبة، في إطار سعيها لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أمس الأحد، وفق ما نقله موقع “9to5Mac” التقني المتخصص في أخبار شركة آبل ومنتجاتها، أن الشركة تعمل حالياً على أربعة تصاميم رئيسية لإطارات النظارات، مع خطط لطرحها بعدة ألوان، في محاولة للتميّز عن المنافسين، ومن بينهم شركة “ميتا” التي تقدم نظارات “راي بان ميتا”.

وتشير المعلومات إلى أن هذه النظارات لن تكون من فئة الواقع المعزز، بل ستكون نظارات ذكية مزودة بكاميرات وميكروفونات ومستشعرات، تتيح للمستخدمين استقبال الإشعارات، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وتشغيل الموسيقا، إضافة إلى التفاعل مع ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نسخة مطورة من المساعد الصوتي “سيري”.

ومن المتوقع أن تعتمد النظارات على الارتباط بهاتف “آيفون” لتشغيل معظم وظائفها، ما يجعلها ملحقاً أساسياً له، على غرار سماعات “آيربودز” وساعة “آبل ووتش”.

وتشمل التصاميم التي تختبرها “آبل” إطارات مستطيلة كبيرة، وأخرى أنحف، إلى جانب نماذج دائرية أو بيضاوية بأحجام مختلفة، مع خيارات لونية متعددة مثل الأسود والأزرق الداكن والبني الفاتح، في إطار سعي الشركة لتقديم تصميم مميز يسهل التعرف عليه.

وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد تكشف عن هذه النظارات في وقت لاحق من العام الجاري أو في أوائل عام 2027، على أن يتم طرحها في الأسواق خلال العام ذاته، ضمن استراتيجية أوسع تركز على تطوير أجهزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.