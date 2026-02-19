انهيار ثلجي مفاجئ في كورمايور الإيطالية دون تسجيل إصابات

روما-سانا

سادت حالة من الذهول بين المتزلجين في منتجع كورمايور شمال إيطاليا عقب انهيار ثلجي ضخم اجتاح سفح أحد الجبال، ما تسبب بحالة من الفوضى، ودفع العشرات إلى الابتعاد سريعاً خشية وقوع إصابات.

وذكر موقع “سكاي نيوز” أن مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت كتلة ثلجية هائلة تنحدر بسرعة كبيرة من أعلى الجبل باتجاه منطقة التزلج، وسط متابعة عدد من المتزلجين الذين كانوا يقفون قرب أحد المصاعد في الجهة المقابلة.

وبيّنت التسجيلات تسارع الانهيار بشكل مفاجئ، حيث اجتاحت الثلوج صفاً من أشجار الصنوبر، فيما ارتفعت سحابة كثيفة من الثلج فوق المكان، ما حوّل حالة الترقب إلى ذعر بين الموجودين.

وسارع عشرات المتزلجين، بينهم عائلات برفقة أطفال، إلى الابتعاد عن مسار الانهيار في اللحظات الأخيرة، بينما غمرت سحابة الثلوج الكثيفة المنطقة.

ويُعد منتجع كورمايور من أبرز وجهات التزلج في شمال إيطاليا، ويستقطب سنوياً آلاف الزوار، ولا سيما خلال موسم الشتاء.

