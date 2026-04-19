دراسة: تقييد السعرات الحرارية يعزز الدفاع المناعي ويحد من مظاهر الشيخوخة

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن تقييد تناول السعرات الحرارية بشكل معتدل لا يقتصر على خفض الوزن فحسب، بل قد يسهم أيضاً في تعزيز آليات الدفاع المناعي المرتبطة بعمليات الشيخوخة، وتقليل الالتهابات المزمنة في الجسم.

ووفق ما أورده موقع Medical Xpress اليوم الأحد، نقلاً عن مجلة Nature Aging العلمية، توصل باحثون من جامعة ييل الأمريكية إلى أن خفض السعرات بنسبة تقارب 14 بالمئة لمدة عامين أدى إلى تغيّرات إيجابية في الاستجابة المناعية لدى المشاركين، ما قد يحد من تطور بعض مظاهر التقدم في العمر.

وبيّنت الدراسة أن الباحثين حللوا عينات بلازما لـ 42 مشاركاً ضمن تجربة سريرية طويلة الأمد عُرفت باسم “CALERIE”، وهي من أبرز الدراسات التي تقيس تأثير تقليل الطاقة الغذائية على صحة الإنسان تحت ظروف مضبوطة.

وأظهرت النتائج رصد أكثر من 7000 بروتين في الدم، كان من بينها بروتين مناعي يُعرف باسم “C3″، حيث تراجع مستواه بشكل ملحوظ بعد تقييد السعرات، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشراً مهماً على انخفاض النشاط الالتهابي المرتبط بالشيخوخة.

وأشارت البيانات إلى أن الأنسجة الدهنية البيضاء تعد المصدر الرئيسي لهذا البروتين، وأن مستويات “C3” ترتفع مع التقدم في العمر لدى البشر والحيوانات، ما يعزز ارتباطه بآليات الشيخوخة والالتهاب المزمن.

كما أكدت التجارب على الفئران أن تثبيط نشاط هذا البروتين أدى إلى تقليل الالتهابات المرتبطة بالعمر، حتى دون الاعتماد على فقدان الوزن فقط، ما يشير إلى تأثير مباشر لتقييد السعرات على وظائف الأنسجة الدهنية.

وتدعم هذه النتائج فرضية علمية تُعرف بـ”التعددية الجينية المتضادة”، والتي تفترض أن بعض الآليات الحيوية المفيدة في مراحل مبكرة من الحياة قد تتحول إلى عوامل ضارة في المراحل اللاحقة.