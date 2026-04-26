ابتكار ياباني جديد يستهدف تحسين تجربة النوم عبر وسادة ذكية متحركة

طوّر مبتكرون في اليابان وسادة ذكية جديدة تحمل اسم “ميراكورو”، تعمل على تعديل وضعية الرأس والجسم بشكل تلقائي أثناء النوم، بهدف تحسين جودة الراحة وتقليل الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ، عبر تغييرات لطيفة ومتواصلة في وضعية النوم دون إيقاظ المستخدم.

وذكر موقع نيو أطلس المتخصص بالأخبار التقنية أول أمس، أن فكرة الوسادة جاءت على يد المبتكر يوكيداي تاكينوتشي، الذي سعى إلى ابتكار وسيلة تساعد على تحسين تجربة النوم والاستيقاظ بحالة أفضل، قبل أن تتحول الفكرة إلى منتج يجمع بين الراحة والتقنيات الذكية.

وتعتمد الوسادة على نظام يتألف من ست حجرات هوائية متعددة الاتجاهات، تعمل على الانتفاخ والانكماش تدريجياً لتعديل موضع الرأس أثناء النوم، بما يتيح توزيع الضغط على الجسم بشكل متوازن دون الحاجة إلى إعدادات أو تطبيقات خارجية.

وتوضع وحدة التحكم الإلكترونية خارج الوسادة بجانب السرير، في حين تحتوي الوسادة نفسها على الأكياس الهوائية فقط، ما يضمن تشغيلها بهدوء تام دون إزعاج المستخدم، مع إمكانية استخدامها في مختلف وضعيات النوم سواء على الظهر أو الجانبين.

وأظهرت الاختبارات الأولية نتائج إيجابية من حيث تحسين جودة الراحة عند الاستيقاظ، ما أسهم في جذب اهتمام المستخدمين خلال مرحلة الطرح التجريبي، تمهيداً لإطلاقها بشكل تجاري واسع.

وتزن الوسادة نحو 4.2 كيلوغرامات، وتعمل بمستوى ضوضاء منخفض يقل عن 50 ديسيبل، مع خطط لتوفيرها في الأسواق العالمية، في إطار توجه متزايد نحو تطوير أدوات نوم ذكية تسهم في تحسين جودة الحياة اليومية.

