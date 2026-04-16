أكبر سفينة حاويات ذكية كهربائية في العالم تدخل الخدمة في الصين

بكين-سانا

دخلت أول سفينة حاويات ذكية كهربائية بالكامل من فئة 10000 طن في الصين، الخدمة التجارية بعد ظهر أمس الأربعاء، لتكون الأكبر من نوعها في العالم، وذلك في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة نحو التنمية الخضراء المدعومة بالكهرباء لقطاع الشحن بالحاويات في المناطق الساحلية.

وذكرت وكالة “شينخوا” للأنباء أن السفينة “نينغ يوان ديان كون” غادرت ميناء نينغبوه-تشوشان متجهة إلى ميناء جياشينغ، وكلاهما في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، ويعد هذا الخط الملاحي من المسارات الحيوية التي كانت تعتمد تقليدياً على سفن تعمل بالوقود الأحفوري، قبل أن يتجه الآن نحو التحول إلى الكهرباء.

والسفينة الجديدة التي طورها وصممها معهد شانغهاي لتصميم وأبحاث السفن التجارية، مزودة بنظام دفع كهربائي بالكامل، ما يتيح لها العمل بانبعاثات كربونية صفرية، إلى جانب مستوى عال من التشغيل الذكي والكفاءة ،ومن المتوقع أن تسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1462 طناً سنوياً، محققة تشغيلاً خالياً من الانبعاثات والتلوث والضوضاء.

وفي الجانب الذكي، تم تجهيز السفينة بأنظمة ملاحة ومحركات ذكية، مما يتيح تجنب الاصطدام آلياً والتتبع عالي الدقة والتحكم المتكامل بين السفينة والشاطئ والسحابة، كما تعتمد نظام شحن مزدوج يجمع بين الطاقة الشاطئية عالية الجهد وتبديل البطاريات بسرعة، بما يضمن كفاءة ومرونة في تزويد الطاقة.

وفي هذا السياق، قال تشن شياو فنغ رئيس شركة نينغبوه المحدودة للشحن البحري، المشغلة للسفينة، إن هذا المشروع يجسد التزام الشركة بدعم التحول الأخضر لصناعة الشحن والمساهمة في تحقيق أهداف الصين المتعلقة بالكربون.

ويبلغ طول السفينة 127.8 متراً وعرضها 21.6 متراً، وغاطسها التصميمي 6.2 أمتار، وتستوعب ما يصل إلى 742 حاوية معيارية بقياس 20 قدماً، وهي مجهزة بـ10 بطاريات حاويات مع قدرة إجمالية لتخزين الطاقة تبلغ 20 ألف كيلو واط ساعي، ومدعومة بمحركين للدفع المتزامن بمغناطيس دائم بقدرة 875 كيلو واط لكل منهما.