“آبل” تطلق منصة موحدة لإدارة الأعمال والأجهزة

واشنطن-سانا

أعلنت شركة “آبل” إطلاق منصتها الجديدة “آبل بيزنس”، التي تهدف إلى دمج أدوات إدارة الأعمال ضمن خدمة واحدة، بما يتيح للمؤسسات إدارة الأجهزة والموظفين والاتصالات والتفاعل مع العملاء ضمن منظومة متكاملة.

وذكر موقع 9to5Mac المتخصص بأخبار “آبل” أمس الثلاثاء أن المنصة الجديدة توحّد عدداً من خدمات الشركة السابقة، مثل “مدير أعمال آبل” و“أساسيات الأعمال” و“آبل بيزنس كونيكت”، لتقدم حلاً متكاملاً يتيح إدارة الأجهزة المحمولة، وضبط الإعدادات وسياسات الأمان والتطبيقات، إضافة إلى إنشاء مجموعات المستخدمين من مكان واحد، مع إمكانية إعداد الأجهزة مسبقاً عبر ميزة “القوالب”.

وتوفر المنصة للموظفين إمكانية تثبيت تطبيقات العمل وطلب الدعم والتواصل مع الزملاء عبر دليل داخلي، مع فصل البيانات الشخصية عن بيانات العمل باستخدام حسابات مُدارة ومشفّرة، ما يلغي الحاجة إلى استخدام أجهزة منفصلة.

كما تدعم “آبل بيزنس” التكامل مع خدمات خارجية مثل “غوغل ورك سبيس” و“مايكروسوفت إنترا آي دي”، بما يسهم في تسهيل إدارة الحسابات وأتمتة إنشائها.

وتتضمن الخدمة أدوات للبريد الإلكتروني والتقويم وجهات الاتصال، إلى جانب ميزات تعزز حضور الشركات ضمن منظومة “آبل”، مثل إدارة بطاقات المواقع في تطبيق “آبل مابز” ودعم ميزة “تاب تو باي”.

وأوضحت الشركة أن الخدمة متاحة في أكثر من 200 دولة ومنطقة، وهي مجانية مع خيارات مدفوعة تشمل زيادة سعة التخزين في “آي كلاود” وخدمات “آبل كير بلس”، مشيرة إلى أنها ستحل محل خدمات إدارة الأعمال السابقة.

ويتطلب استخدام المنصة تثبيت أنظمة “آي أو إس 26” أو “آيباد أو إس 26” أو “ماك أو إس 26” أو أحدث.