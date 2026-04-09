آبل تعتزم إطلاق أول آيفون قابل للطي بالتزامن مع سلسلة “آيفون 18 برو”

واشنطن-سانا

أفادت تقارير تقنية حديثة بأن شركة “آبل” تستعد لإطلاق أول هاتف “آيفون” قابل للطي خلال شهر أيلول المقبل، بالتوازي مع طرح سلسلة “آيفون 18 برو” و”آيفون 18 برو ماكس”، في خطوة من شأنها تعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن الصحفي التقني مارك غورمان قوله: إن “آبل” تعمل على الالتزام بالموعد المخطط للإطلاق أو طرح الجهاز بعده بفترة قصيرة، رغم التحديات التقنية المرتبطة بتطوير هذه الفئة من الأجهزة.

وتأتي هذه المعطيات عقب تقارير سابقة نشرها موقع “نيكاي آسيا” المتخصص بالأخبار الاقتصادية، والتكنولوجيا، والأعمال رجّحت تأجيل الإطلاق نتيجة صعوبات في مراحل الاختبارات الهندسية، ما أثار تساؤلات حول جاهزية المنتج.

وبحسب التقارير، من المتوقع أن يكون توفر الهاتف محدوداً في المرحلة الأولى، نظراً لتعقيدات التصنيع وارتفاع تكلفته، فيما يشكل دخول “آبل” إلى سوق الهواتف القابلة للطي تطوراً مهماً في مواجهة الشركات المنافسة، ولا سيما “سامسونغ” وعدد من الشركات الصينية.

وأشارت المصادر إلى أن “آبل” أحرزت تقدماً في معالجة أبرز التحديات التقنية، بما في ذلك تحسين متانة الشاشة وجودتها، والحد من ظهور الثنية عند فتح الجهاز، وهي من أبرز نقاط الضعف في الأجهزة المنافسة.

ورغم عدم تثبيت موعد الإطلاق بشكل نهائي حتى الآن، تشير المؤشرات إلى اقتراب دخول “آبل” رسمياً إلى سوق الهواتف القابلة للطي خلال الفترة المقبلة.