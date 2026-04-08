دراسة: التين الشوكي غني بمركبات طبيعية تدعم الصحة وتحد من اضطرابات التمثيل الغذائي

مدريد-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة إقليم الباسك في إسبانيا، بالتعاون مع معاهد متخصصة في التغذية والسمنة، أن ثمار التين الشوكي تحتوي على مركبات طبيعية تسهم في تحسين الصحة، والحد من متلازمة التمثيل الغذائي، التي تشمل اضطرابات مثل ارتفاع الدهون وضغط الدم ومقاومة الإنسولين والسمنة المركزية.

ووفقاً لما نشره موقع “News Medical” المتخصص في الطب والصحة، استناداً إلى دراسة نشرت في مجلة “Nutrients” العلمية، يتميز التين الشوكي بمحتواه العالي من الماء الذي يتراوح بين 85 و92 بالمئة، وقلة الدهون، إضافة إلى احتوائه على ألياف غذائية قابلة للذوبان تعزز الشعور بالشبع، وتحسن صحة الأمعاء، وتخفف ارتفاع سكر الدم بعد الوجبات.

كما تحتوي الثمرة على فيتامينات ومضادات أكسدة، إلى جانب عناصر معدنية مثل البوتاسيوم والفولات والكالسيوم والمغنيسيوم، ومركبات نباتية متعددة تشمل الفلافونويدات والأحماض الفينولية والكاروتينات والبيتالينات، إضافة إلى بذور غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة.

وأوضحت الدراسة أن هذه المركبات تسهم في حماية الخلايا من التلف وتحسين استجابة الإنسولين وتنظيم استقلاب الدهون، فيما تساعد البيتالينات على حماية الأوعية الدموية، والحد من تراكم الدهون في الكبد، كما تدعم الألياف القابلة للذوبان صحة الجهاز الهضمي عبر إنتاج أحماض دهنية مفيدة.

وبيّنت النتائج أن التين الشوكي يحتوي أيضاً على أحماض أمينية مثل الأرجينين، الذي يسهم في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتنظيم امتصاص الجلوكوز، حيث أظهرت الدراسات الحيوانية تحسناً في الوزن ومستويات الدهون، في حين سجلت الدراسات البشرية انخفاضاً في الإجهاد التأكسدي.

والتين الشوكي هو ثمرة نبات يُعرف علمياً باسم Opuntia، وهو نوع من الصبار ينمو في المناطق الحارة والجافة.