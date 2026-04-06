سامسونج تعلن إيقاف خدمة Samsung Messages نهائياً لهواتف جالاكسي

سيؤول-سانا

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية إيقاف تطبيق المراسلة الخاص بها Samsung Messages نهائياً على هواتف Galaxy، في إطار توجهها لتوحيد تجربة المراسلة عبر نظام أندرويد واعتماد تطبيق Google Messages كخيار افتراضي للمستخدمين.

وذكرت مواقع تقنية عالمية، من بينها موقع PhoneArena المتخصص بأخبار الهواتف، أن التطبيق سيتوقف عن العمل بشكل كامل بحلول تموز2026، ما يمنح المستخدمين فترة انتقالية تقارب 12 أسبوعاً قبل إزالة التطبيق نهائياً من الأجهزة ومتاجر التطبيقات.

وأوضحت سامسونج، أن القرار يأتي دعماً لتقنيات المراسلة الحديثة RCS، وتعزيز ميزات الأمان والحماية من الرسائل المزعجة، مشيرة إلى أنها بدأت بالفعل في حذف التطبيق من أحدث هواتفها الرائدة، مثل سلسلة Galaxy S26 التي تعتمد حصرياً على تطبيق Google Messages.

وأضافت الشركة: إن تطبيق Samsung Messages سيظل قابلاً للاستخدام على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد 11 أو الإصدارات الأقدم، مثل Galaxy S9 وGalaxy Note 9، بينما يتعيّن على مستخدمي الأجهزة الأحدث الانتقال إلى Google Messages لضمان استمرار الخدمة والوصول إلى سجل المحادثات، في خطوة تهدف إلى تقليل تكرار التطبيقات وتسهيل التحديثات البرمجية المستقبلية.

