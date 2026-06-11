دراسة تكشف آلية جديدة قد تعزز فعالية علاجات السرطان المقاوم للأدوية

سيئول-سانا

توصل باحثون من مركز سلامة الجينوم التابع لمعهد العلوم الأساسية في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع جامعة تشونغنام الوطنية، إلى آلية جديدة قد تسهم في التغلب على مقاومة بعض أنواع السرطان للعلاجات الدوائية، وذلك عبر تعطيل الأنظمة التي تعتمد عليها الخلايا السرطانية لإصلاح الحمض النووي والاستمرار في النمو.

وذكر موقع “سينس ديلي” العلمي أمس الأربعاء أن الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Communications، كشفت عن جزيء صغير يحمل اسم “UNI418” قادر على خفض مستويات بروتينات رئيسية مسؤولة عن إصلاح الحمض النووي، من بينها RAD51 وCHK1، ما يضعف قدرة الخلايا السرطانية على معالجة الأضرار الجينية ويزيد حساسيتها للعلاجات المضادة للسرطان.

وأوضح الباحثون أن الخلايا السرطانية تعتمد على آليات متطورة لإصلاح الحمض النووي، ولا سيما عملية “إعادة التركيب المتماثل”، الأمر الذي يساعدها على مقاومة العلاجات التي تستهدف المادة الوراثية، ورغم النجاح الذي حققته مثبطات PARP في علاج بعض الأورام، فإن العديد من السرطانات تطور مع مرور الوقت مقاومة لهذه العلاجات من خلال استعادة قدرتها على إصلاح الحمض النووي.

وبيّنت نتائج الدراسة أن المركب “UNI418” ينشّط مساراً خلوياً مسؤولاً عن التخلص من البروتينات يعرف باسم “Cul4A ubiquitin ligase”، ما يؤدي إلى تدمير بروتينات إصلاح الحمض النووي وتعطيل منظومة الإصلاح الجيني داخل الخلية السرطانية.

كما أظهرت التجارب أن المركّب يؤثر في مسارات استقلاب فوسفات الإينوزيتول، ما يسبب انخفاض مستويات جزيء “IP6” الذي يحد عادة من نشاط هذا المسار، الأمر الذي يعزز عملية تحلل البروتينات المرتبطة بإصلاح الحمض النووي.

وأكد الباحثون أن فقدان بروتينات الإصلاح، وفي مقدمتها “RAD51″، يؤدي إلى تعطيل عملية إعادة التركيب المتماثل وإحداث حالة من العجز في إصلاح الحمض النووي، حتى لدى الخلايا التي اكتسبت مقاومة سابقة للعلاج.

وفي اختبارات أجريت على خلايا سرطانية مقاومة لمثبطات PARP، نجح المركب “UNI418” في استعادة حساسية هذه الخلايا للعلاج، كما أظهر فعالية في إبطاء نمو الأورام في النماذج الحيوانية، ولا سيما عند استخدامه بالتزامن مع عقار “أولاباريب”.

وتكشف هذه النتائج عن علاقة جديدة بين عمليات الأيض الخلوي واستقرار الجينوم، ما يفتح المجال أمام تطوير استراتيجيات علاجية مركبة تستهدف نقاط الضعف المستمرة في السرطانات المقاومة للعلاج.