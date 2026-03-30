دراسة نرويجية: مركب طبيعي في الماراكويا قد يبطئ تطور ألزهايمر

أوسلو-انا

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة أوسلو في النرويج، أن مركب “ألفا-أميرين” الموجود في فاكهة الماراكويا قد يسهم في إبطاء تطور مرض ألزهايمر، من خلال دوره في حماية الوظائف الحيوية للدماغ.

وأوضحت الدراسة، وفقاً لما نقله موقع “ميديكال إكسبريس”، أن هذا المركب يعمل على الحد من تراكم البروتينات السامة التي تؤدي إلى تلف الخلايا العصبية، كما يعزز أداء الميتوكوندريا المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا.

وبيّنت التجارب التي أُجريت على نماذج حيوانية أن “ألفا-أميرين” أسهم في تقليل تراكم المواد الضارة في الدماغ وتحسين الذاكرة، إضافة إلى قدرته على الانتقال من مجرى الدم إلى الدماغ والبقاء فيه لفترة طويلة، ما يجعله مرشحاً واعداً لتطوير علاجات مستقبلية.

وأشار الباحثون إلى أن هذا المركب لا يقتصر وجوده على فاكهة الماراكويا، بل يتوافر أيضاً في عدد من الفواكه والخضراوات، ما يعزز الفرضيات التي تربط بين الأنظمة الغذائية الغنية بالنباتات وانخفاض خطر الإصابة بالخرف.

ويُعد مرض ألزهايمر الشكل الأكثر شيوعاً للخرف، ويتميز بتدهور تدريجي في الذاكرة والوظائف الإدراكية نتيجة تراكم بروتينات ضارة في الدماغ، فيما تتواصل الجهود العلمية للبحث عن مركبات طبيعية قادرة على الحد من تطور هذا المرض.