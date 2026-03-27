“ويكيبيديا” تفرض قيوداً جديدة على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير المحتوى

واشنطن-سانا

أعلنت موسوعة “ويكيبيديا” فرض قيود جديدة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في كتابة وتحرير مقالاتها، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على دقة وموثوقية المحتوى المعرفي، في ظل تزايد الاعتماد على هذه التقنيات.

وذكر موقع TechCrunch التقني المتخصص بأخبار التكنولوجيا، أن السياسة الجديدة تحظر استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في إنشاء أو إعادة صياغة محتوى المقالات، مع السماح باستخدام محدود لها في إجراء تعديلات لغوية بسيطة، شريطة مراجعتها من قبل المحررين، وذلك بعد تصويت داخل مجتمع المحررين حظي بدعم واسع.

ويأتي هذا القرار في سياق مساعي “ويكيبيديا” لضبط استخدام الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضرورة التحقق من المعلومات وتجنب إدخال بيانات غير موثوقة قد تؤثر في مصداقية المحتوى.

كما يسلط القرار الضوء على التحديات التي تواجه المنصات المعرفية في تحقيق التوازن بين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحفاظ على معايير الدقة والحياد.