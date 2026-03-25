علماء يحلون لغز انبعاثات نجم “غاما ذات الكرسي” بعد عقود من الغموض

بروكسل-سانا

تمكن علماء فلك في جامعة لييج في بلجيكا من حل لغز استمر نحو 50 عاماً، حول النجم “غاما ذات الكرسي”، بعد تحديد المصدر الحقيقي لانبعاثاته القوية من الأشعة السينية التي حيّرت العلماء لسنوات طويلة.

ووفقاً لما أورده موقع ScienceAlert العلمي، توصل باحثون إلى أن الانبعاثات القوية من الأشعة السينية للنجم “غاما ذات الكرسي” تعود إلى قزم أبيض مرافق له، ما يفسر لغزاً حيّر العلماء لعقود.

وأوضحت عالمة الفيزياء الفلكية يائيل نازي من جامعة لييج في بلجيكا أن بيانات مهمة “إكس ريسم” للأشعة السينية أظهرت أن هذه الانبعاثات لا تصدر عن النجم نفسه، بل عن قزم أبيض يدور حوله.

وبيّنت أن البلازما المسؤولة عن الأشعة السينية تتبع الحركة المدارية لهذا القزم الأبيض، ما يشكل دليلاً مباشراً على دوره في توليد الإشعاعات عالية الطاقة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف يؤكد أن “غاما ذات الكرسي” نظام نجمي ثنائي، حيث تنشأ الأشعة السينية نتيجة تفاعل المادة مع القزم الأبيض، خلافاً للفرضيات السابقة التي ربطتها بالنشاط المغناطيسي للنجم.

ويُسهم هذا الكشف في تعزيز فهم تطور النجوم الثنائية، ودورة حياة الأجرام المدمجة، كما يبرز أهمية المراصد الحديثة في تفسير الظواهر الفلكية المعقدة.