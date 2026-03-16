مكملات الألياف الغذائية قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل

لندن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون في جامعة نوتنغهام البريطانية، أن تناول مكمل يومي من الألياف الغذائية قد يسهم في تخفيف آلام الركبة وتحسين قوة العضلات لدى الأشخاص الذين يعانون من خشونة المفاصل.

ووفق تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، ركزت الدراسة على الألياف الحيوية المعروفة باسم «الإينولين»، وهي نوع من ألياف البريبيوتيك التي توجد طبيعياً في بعض الخضروات مثل جذور الهندباء والخرشوف، كما تتوافر كمكمل غذائي على شكل مسحوق أو كبسولات.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة Nutrients العلمية المتخصصة في أبحاث التغذية والصحة الغذائية، فإن هذا المكمل قد يشكل وسيلة بسيطة للمساعدة في تخفيف أعراض التهاب المفاصل التنكسي، وهو مرض يؤدي إلى تآكل الغضاريف في المفاصل ويسبب الألم والتيبس.

وشملت الدراسة 117 شخصاً بالغاً يعانون من خشونة الركبة، جرى تقسيمهم عشوائياً إلى أربع مجموعات لمقارنة تأثير الإينولين مع العلاج الطبيعي والمكمل الوهمي، وأظهرت النتائج أن تناول الإينولين يومياً أدى إلى انخفاض ملحوظ في آلام الركبة، وتحسن في قوة قبضة اليد بنحو 4.6 كيلوغرامات، إضافة إلى تقليل حساسية الجهاز العصبي للألم وتحسين الأداء البدني بشكل عام.

وأوضحت الباحثة المشاركة أفروديتي كوراكي، أن النتائج تشير إلى وجود علاقة محتملة بين صحة الأمعاء وقوة العضلات والإحساس بالألم، لافتةً إلى أن إدخال مكمل بسيط من الألياف إلى النظام الغذائي قد يسهم في تحسين نوعية الحياة لدى المصابين بالتهاب المفاصل.

من جهتها، رحبت مؤسسة التهاب المفاصل في المملكة المتحدة بهذه النتائج، مؤكدةً أهمية الجمع بين النظام الغذائي الصحي والعلاج الطبيعي في إدارة المرض والتخفيف من أعراضه.

وتواصل الأبحاث العلمية العمل على تطوير وسائل طبيعية وبسيطة تساعد في تخفيف الألم وتعزيز القوة البدنية لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مفصلية وتنكسية.