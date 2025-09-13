اليابان تسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد المعمرين مع اقترابهم من 100 ألف شخص

طوكيو-سانا

أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية اليابانية أن عدد المعمرين في البلاد بلغ 99,763 شخصاً حتى الأول من أيلول الجاري، محققاً رقماً قياسياً جديداً للعام الخامس والخمسين على التوالي، بزيادة قدرها 4,644 شخصاً عن العام الماضي.

ووفقاً لبيانات سجل السكان الأساسي، فإن النساء يشكلن الغالبية الساحقة من المعمرين بنسبة تقارب 88%، حيث بلغ عددهن 87,784 امرأة، وتُعد شيغيكو كاغاوا، البالغة من العمر 114 عاماً والمقيمة في مدينة ياماتوكوريياما بمحافظة نارا، أكبر معمّرة في اليابان، بينما يُعد كييوتاكا ميزونو، البالغ من العمر 111 عاماً والمقيم في مدينة إيواتا بمحافظة شيزوؤوكا، أكبر المعمرين من الرجال.

وسجلت محافظة شيمانيه غرب اليابان أعلى معدل للمعمرين، بواقع 168.69 لكل 100 ألف نسمة، لتحتفظ بالصدارة للعام الثالث عشر على التوالي، تلتها محافظتا كوتشي وتوتوري بمعدلات بلغت 157.16 و144.63 لكل 100 ألف نسمة على التوالي.

ويعكس هذا النمو المستمر في عدد المعمرين نجاح اليابان في توفير بيئة صحية واجتماعية داعمة لطول العمر، مدفوعة بعوامل مثل التغذية المتوازنة، الرعاية الطبية المتقدمة، ونمط الحياة النشط.