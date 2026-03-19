دراسة: التمارين الرياضية تعزز نشاط الدماغ والذاكرة

واشنطن-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن جلسة واحدة من التمارين الرياضية يمكن أن تسهم في تنشيط شبكات عصبية في الدماغ مرتبطة بالتعلم والذاكرة، ما يعزز من الوظائف المعرفية لدى الإنسان.

ووفقاً لما نشره موقع «Science Daily» العلمي، أُجريت الدراسة في مركز الرعاية الصحية بجامعة آيوا الأمريكية، وشملت 14 مريضاً بالصرع تتراوح أعمارهم بين 17 و50 عاماً، حيث جرى تسجيل النشاط العصبي قبل وبعد ممارسة ركوب الدراجة الثابتة لمدة 20 دقيقة باستخدام أقطاب كهربائية مزروعة داخل الدماغ.

وأظهرت النتائج زيادة في نشاط التموجات العصبية الصادرة من منطقة الحصين والمسؤولة عن نقل الإشارات إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتعلم، ما يشير إلى تحفيز الروابط العصبية.

وأوضحت ميشيل فوس، أستاذة علوم الدماغ والنفس في الجامعة والمؤلفة الرئيسية للدراسة، أن التمارين البدنية تعزز موجات دماغية عالية التردد تسهم في تحسين الاتصال بين مناطق الدماغ المختلفة، مؤكدةً أن هذه الاستجابة لا تقتصر على مرضى الصرع، بل تمثل آلية عامة في الدماغ البشري، ما يعزز أهمية النشاط البدني للصحة الذهنية.

ويعتزم الباحثون إجراء دراسات إضافية لقياس تأثير هذه التغيرات العصبية على الأداء المعرفي، بهدف فهم أعمق للعلاقة بين التمارين والذاكرة.