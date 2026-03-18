تراجع نسبة مشاهدة حفل الأوسكار في الولايات المتحدة

أظهرت بيانات شركة نيلسن، المتخصصة في قياس نسب المشاهدة وأبحاث الإعلام، أن حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2026 استقطب نحو 17.9 مليون مشاهد في الولايات المتحدة، بانخفاض بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، شملت الأرقام المشاهدة عبر شبكة “إيه.بي.سي” وخدمة البث “هولو” التابعتين لشركة والت ديزني.

وشهد الحفل فوز فيلم “وان باتل أفتر أناذر” بجائزة أفضل فيلم، فيما قدمه الممثل كونان أوبراين للسنة الثانية على التوالي.

في المقابل، ارتفع التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 42% ليصل إلى أكثر من 184 مليون مشاركة، في مؤشر على تحول اهتمام الجمهور نحو المنصات الرقمية.

ويأتي هذا التراجع في نسب المشاهدة التلفزيونية في ظل تحول متزايد نحو خدمات البث المباشر، مع خطط لنقل بث الحفل إلى منصة يوتيوب ابتداءً من عام 2029.