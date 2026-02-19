إطلاق تطبيق ذكي في الولايات المتحدة لدعم الوقاية من التدهور المعرفي

واشنطن-سانا

أطلقت شركة “Tolion Health AI” تطبيقاً جديداً يحمل اسم “Tolion Brain Coach” على متجر “آبل” في الولايات المتحدة، وهو تطبيق مجاني مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي يهدف إلى مساعدة الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف على إدارة صحة الدماغ والكشف المبكر عن عوامل الخطر القابلة للتعديل.

ووفق بيان نشرته منصة “Business Wire”، يتيح التطبيق للمستخدمين تقييم مخاطر التدهور المعرفي، واعتماد أنماط حياة صحية من خلال توصيات شخصية تستند إلى أدلة علمية، بما يعزز فرص الوقاية من الخرف، الذي تشير دراسات إلى أن نحو 45 بالمئة من حالاته يمكن تجنبها عبر التدخل المبكر.

وقال الدكتور مارتن تولار، مؤسس ورئيس الشركة: “إن الهدف من التطبيق يتمثل في التحول من التدخل في المراحل المتأخرة للمرض إلى استراتيجيات وقائية مبكرة، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي لتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى حلول عملية تدعم حماية الدماغ على المدى الطويل”.

ويضم المجلس الاستشاري العلمي للتطبيق خبراء في البحوث السريرية وعلوم الأعصاب وعلاج مرض الزهايمر والوقاية من التنكس العصبي، لضمان دقة التوصيات، واستنادها إلى أسس علمية راسخة.

بدوره أوضح الدكتور برونو فيلاس، رئيس المجلس الاستشاري العلمي، أن النزاهة العلمية تشكل ركيزة أساسية لعمل الفريق، مشيراً إلى أن المجلس سيتولى توجيه الاستراتيجية العلمية والتحقق من صحة منهجيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة، بما يضمن استناد البرنامج إلى أبحاث طبية موثوقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه عالمي متنامٍ لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الأمراض العصبية، وتقديم حلول شخصية مبكرة تسهم في تعزيز صحة الدماغ قبل ظهور الأعراض.