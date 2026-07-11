اليابان تختبر بنجاح صاروخاً قابلاً لإعادة الاستخدام

طوكيو-سانا

أجرت اليابان أول اختبار طيران لصاروخها التجريبي القابل لإعادة الاستخدام، اليوم السبت، في خطوة تهدف إلى امتلاك تقنية تخفض تكاليف الإطلاق، وتعزز قدرتها على المنافسة في سوق الفضاء العالمي.

ونقلت وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس” عن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، أن الصاروخ التجريبي “آر في – إكس” أقلع من مركز “نوشيرو” للاختبارات شمال شرق اليابان، وحلّق في مكانه ثم تحرك جانبياً قبل أن يهبط بسلام في رحلة استغرقت أقل من دقيقة، وأوضح مدير المشروع أن الصاروخ ارتفع نحو 11 متراً وتحرك أفقياً حوالي 16 متراً مع الحفاظ على وضعه العمودي، مشيراً إلى أن محركه خضع لأكثر من 160 اختباراً سابقاً.

ويهدف المشروع، الذي تنفذه الوكالة بالتعاون مع شركة “ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة”، إلى تطوير بديل منخفض التكلفة لصواريخ “إتش 3” الحالية التي تُستخدم مرة واحدة، وهو مزود بأربع وحدات لامتصاص الصدمات لتسهيل الهبوط، وتخطط الوكالة لرفعه إلى ارتفاع أعلى في تجارب مستقبلية، في إطار سعي اليابان لمنافسة شركة “سبيس إكس” الأمريكية التي تنتج صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام منذ سنوات.

ويذكر أن هذه الرحلة تأتي بعد يوم واحد من إعلان الصين نجاحها في استعادة المرحلة الأولى من أحد صواريخها، كما تتعاون اليابان مع فرنسا وألمانيا لتطوير هذه التقنية، في سباق عالمي لخفض تكاليف نقل الحمولات إلى الفضاء، وتعزيز الوجود في هذا القطاع الحيوي.