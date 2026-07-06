الإعصار بافي يضرب جزيرة روتا الأمريكية في المحيط الهادئ

واشنطن-سانا‏

ضرب الإعصار فائق القوة “بافي”، الذي تعادل شدته إعصاراً من الفئة الخامسة، اليوم الإثنين، جزيرة روتا الأمريكية في ‏المحيط الهادئ، وسط بلاغات عن أضرار جسيمة.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية قولها في منشور على منصة إكس: إن الإعصار ‏يتحرك حالياً فوق جزيرة روتا، وسط توقعات بهبوب رياح عاتية تصل سرعتها إلى 290 كيلومتراً في الساعة، داعيةً ‏السكان إلى التعامل مع هذه الرياح كما لو أن إعصاراً يقترب، والتوجه فوراً إلى غرفة داخلية أو ملجأ.‏

وقال لو روزاريو، مسؤول الإعلام في مركز البلدية بروتا: إن الجزيرة الصغيرة الواقعة في أقصى جنوب جزر ماريانا ‏الشمالية تشهد رياحاً عاتية وفيضانات، مشيراً إلى أن بعض السكان بدؤوا الإبلاغ عن أضرار جسيمة.‏

من جانبه، أوضح لاندون أيدليت، الخبير في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، خلال إحاطة إعلامية عبر فيسبوك، أن جزيرة ‏روتا بأكملها كانت داخل عين العاصفة، حيث سُجلت رياح بلغت سرعتها القصوى 180 ميلاً في الساعة.‏

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن معظم أنحاء الجزيرة قد تصبح “غير قابلة للسكن لأسابيع، وربما لمدة أطول”، في حال ‏اجتاحها الإعصار بشكل مباشر، لافتةً إلى أن عدداً كبيراً من المنازل غير الخرسانية وغير المدعمة قد يتعرض للدمار، مع ‏اقتلاع كامل للأسقف وانهيار الجدران.‏

وشهدت جزيرة تينيان والأجزاء الشمالية من غوام والطرف الجنوبي من سايبان رياحاً تعادل قوة إعصار من الفئة الأولى، ‏فيما ذكرت السلطات في غوام أن الجزيرة قد تشهد هطولات مطرية تتراوح بين 20 و30 سنتيمتراً، ما قد يؤدي إلى ‏فيضانات مفاجئة.‏

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حذرت الجمعة الماضي من أن ظاهرة النينيو بدأت بالفعل في المحيط الهادئ ‏الاستوائي، ومن المرجح أن تكون قوية.‏

وتؤدي هذه الظاهرة المناخية الطبيعية إلى ارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، ما ‏يسبب تغيرات واسعة في أنماط الرياح والضغط الجوي والأمطار حول العالم.‏

وكان الإعصار الفائق “سينلاكو” ضرب المنطقة نفسها في منتصف نيسان الماضي، متسبباً بانقطاع التيار الكهربائي عن ‏عشرات الآلاف، وقلب السيارات، واقتلاع الأشجار والأسطح المعدنية للمباني.‏

وفي عام 2023، عانت غوام أيضاً من الإعصار “ماوار”، الذي تسببت رياحه العاتية بفيضانات وانقطاعات واسعة في ‏التيار الكهربائي.‏