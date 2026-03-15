مركبات طبيعية في الكرز قد تسهم في إبطاء نمو أحد أخطر أنواع سرطان الثدي

واشنطن-سانا

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن مركبات طبيعية موجودة في ثمار الكرز قد تسهم في إبطاء تطور سرطان الثدي ثلاثي السلبية، وهو أحد أكثر أنواع الأورام الخبيثة عدوانية وصعوبة في العلاج، وذلك بفضل خصائصها الغنية بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في الحد من نمو الخلايا السرطانية، وانتشارها.

وذكر موقع لينتا. رو الروسي أن باحثين في جامعة تكساس A&M الأمريكية أجروا دراسة ما قبل سريرية تناولت تأثير مركبات الأنثوسيانين المستخرجة من الكرز على هذا النوع من السرطان، حيث أظهرت النتائج قدرة هذه المركبات على إبطاء نمو الأورام والحد من انتشارها، إضافة إلى تعزيز فعالية بعض العلاجات الكيميائية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن مستخلص الأنثوسيانين الغني بمضادات الأكسدة أسهم في تقليل نمو الأورام، والحد من انتقال النقائل السرطانية إلى الرئتين، كما ساعد في خفض نشاط عدد من الجينات المرتبطة بمقاومة العلاج، والالتهابات، وانتشار الخلايا السرطانية.

كما تبين أن دمج هذه المركبات مع العلاج الكيميائي دوكسوروبيسين أدى إلى تعزيز التأثير المضاد للأورام، وظهور نتائجه في وقت أبكر مقارنة باستخدام الدواء وحده.

ويعد سرطان الثدي ثلاثي السلبية من أخطر أنواع سرطانات الثدي، نظراً لافتقاره إلى مستقبلات هرمونية رئيسية تستهدفها العلاجات التقليدية، ما يجعله أكثر مقاومة للعلاج وأكثر قابلية للانتشار.