بيع نسخة نادرة من لعبة “سوبر ماريو بروس” بـ 3 ملايين دولار في مزاد أمريكي

واشنطن-سانا

بيعت نسخة نادرة من لعبة الفيديو الشهيرة “سوبر ماريو بروس”، تُعد الأعلى تقييماً بين النسخ المغلقة المعروفة، بسعر قياسي بلغ 3 ملايين دولار خلال مزاد علني نظمته دار “هيريتاج أوكشنز” الأمريكية، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2021 بفارق مليون دولار.

ووفق بيان صادر عن دار المزادات “هيريتاج أوكشنز” نشر عبر موقعها الرسمي أول أمس، فإن النسخة المصنفة بدرجة PSA 9.6 A++ تُعد من أندر النسخ المعروفة للعبة، حيث تنتمي إلى أحد أوائل الإصدارات المغلقة التي أسهمت في ترسيخ شعبية اللعبة وصعود شركة “نينتندو” في سوق ألعاب الفيديو خلال ثمانينيات القرن الماضي.

وأشار البيان إلى أن النسخة تم العثور عليها حديثاً داخل حزمة جهاز “نينتندو إنترتينمنت سيستم” (NES) جديدة تقريباً، ما يعني أنها بقيت غير مستخدمة لمدة تقارب 40 عاماً، الأمر الذي أسهم في رفع قيمتها بشكل كبير خلال المزاد.

وأوضح القائمون على المزاد أن هذه النسخة تُعد واحدة من ثلاث نسخ مغلقة معروفة من هذا الإصدار، إلا أنها الأعلى تقييماً من بينها، ولم يسبق عرض هذا النوع بحالته المغلقة في مزاد علني من قبل.

وتُعد لعبة “سوبر ماريو بروس” من أكثر ألعاب الفيديو تأثيراً في تاريخ الصناعة، حيث لعبت دوراً محورياً في تعزيز مكانة “نينتندو” في سوق الألعاب المنزلية خلال الثمانينيات.