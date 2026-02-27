دراسة: كثرة تثاؤب الجنين قد ترتبط بانخفاض طفيف في وزن المولود

روما-سانا

أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن تكرار تثاؤب الجنين داخل الرحم قد يرتبط بانخفاض نسبي في وزن المولود عند الولادة، ما قد يعكس تعرضه لدرجة خفيفة من الإجهاد قبل الولادة، من دون أن يعني ذلك وجود مشكلة صحية مباشرة.

وبحسب الدراسة التي نُشرت في مجلة PLOS One العلمية وأجراها باحثون من جامعة فيرارا الإيطالية، جرى تتبع 32 جنيناً يتمتعون بصحة جيدة بين الأسبوعين الـ 23 و الـ 31 من الحمل باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية، حيث خضع كل جنين للمراقبة لمدة 22.5 دقيقة.

وسجل الباحثون معدلات تثاؤب تراوحت بين صفر وست مرات خلال فترة الرصد، بمتوسط بلغ نحو 3.6 مرات في الساعة، وأظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين عدد مرات التثاؤب ووزن المولود، إذ تبين أن الأجنة الذين تثاءبوا بوتيرة أعلى كانوا أكثر ميلاً للولادة بوزن أقل نسبياً.

ورغم ذلك، أكد الباحثون أن جميع الأطفال في الدراسة وُلدوا بصحة جيدة، وأن أوزانهم بقيت ضمن النطاق الطبيعي، ويُنظر أحياناً إلى انخفاض وزن المولود كمؤشر محتمل على تعرض الجنين لضغط خفيف داخل الرحم، ما دفع الباحثين إلى ترجيح أن التثاؤب قد يمثل استجابة فيزيولوجية لهذا النوع من الإجهاد.

يذكر أن فريق الدراسة أكد أن النتائج لا تزال أولية، إذ لم تتضمن قياسات إضافية مثل معدل ضربات قلب الجنين، كما لم تشمل حالات حمل عالية الخطورة، ما يستدعي إجراء أبحاث أوسع لتأكيد ما إذا كان تثاؤب الجنين يمكن اعتماده مؤشراً مبكراً على حالته الصحية داخل الرحم.