دراسة: الزيوت الطبيعية تساعد في إبطاء تلف الموز وإطالة مدة تخزينه

مسقط-سانا

أظهرت دراسة علمية حديثة أن استخدام الزيوت النباتية الطبيعية قد يسهم في إبطاء تلف ثمار الموز، وإطالة مدة صلاحيتها بعد الحصاد، ما يدعم الجهود الرامية إلى تقليل الفاقد الغذائي، وتحسين جودة المنتجات الزراعية أثناء النقل والتخزين.

وبحسب الموقع الرسمي لجامعة السلطان قابوس فإن الدراسة أجرتها الباحثة ليلى بنت يعقوب اليحيائي وفريقها من كلية العلوم الزراعية والبحرية في الجامعة، اعتمدت على استخدام زيت الزيتون وزيت المورينجا كطلاءات طبيعية صالحة للأكل لحماية ثمار الموز وتأخير نضجها.

وشملت التجربة نوعين من الموز هما كافنديش وموز الحليب، حيث طُليت الثمار بالزيوت الطبيعية، وخُزنت عند درجتي حرارة مختلفتين لمدة 12 يوماً، مع متابعة مؤشرات الجودة، مثل فقدان الوزن، والصلابة، وتغير اللون، ومستويات الحموضة.

وأظهرت النتائج أن الثمار المطلية بالزيوت احتفظت بصلابتها، ولونها الأخضر لفترة أطول مقارنة بغير المعالجة، ما يشير إلى إمكانية استخدام هذه الطريقة الطبيعية لإطالة العمر التخزيني للموز.

وتعد نتائج هذه الدراسة خياراً واعداً ضمن التقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة التي يمكن أن تسهم في تحسين إدارة سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية الطازجة، وتقليل الفاقد بعد الحصاد.